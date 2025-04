Ingredienti per le pappardelle ai funghi

Per preparare delle deliziose pappardelle ai funghi porcini, avrai bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

400 g di pappardelle fresche

300 g di funghi porcini freschi

1 spicchio d’aglio

50 g di burro

Un mazzetto di basilico fresco

Un mazzetto di crescione

Sale e pepe q.b.

Speck (opzionale)

Preparazione della pasta fresca

Iniziamo con la preparazione della pasta. Se desideri fare le pappardelle da zero, mescola farina e uova fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Stendi la sfoglia con un mattarello o una macchina per la pasta, cercando di ottenere uno spessore sottile. Taglia la sfoglia in strisce larghe circa 2-3 cm per formare le pappardelle. Lascia asciugare la pasta per almeno 30 minuti prima di cuocerla.

Preparazione del condimento ai funghi

Mentre la pasta asciuga, puoi dedicarti alla preparazione del condimento. Pulisci i funghi porcini con un panno umido e tagliali a fette. In una padella, fai sciogliere il burro e aggiungi uno spicchio d’aglio schiacciato. Quando l’aglio inizia a dorarsi, unisci i funghi e cuocili a fuoco medio per circa 10 minuti, fino a quando non saranno teneri. Aggiusta di sale e pepe e, se desideri, aggiungi lo speck precedentemente rosolato per un tocco di sapore in più.

Unire pasta e condimento

Porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuoci le pappardelle per circa 3-4 minuti, fino a quando non saranno al dente. Scolale e trasferiscile direttamente nella padella con i funghi. Mescola bene per amalgamare i sapori e, se necessario, aggiungi un po’ di acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa. Infine, aggiungi il basilico e il crescione freschi, mescolando delicatamente per non rompere i funghi.

Servire le pappardelle ai funghi

Servi le pappardelle ai funghi calde, guarnendo con un filo d’olio extravergine d’oliva e una spolverata di pepe nero. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori autunnali, ma rappresenta anche un’ottima occasione per condividere un momento speciale con amici e familiari. Buon appetito!