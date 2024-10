Giovani talenti: la cucina del futuro in scena a Milano

Milano si prepara a ospitare un evento gastronomico senza precedenti: “Giovani Talenti: incontro con la cucina del futuro”. A partire dal 6 novembre, Eataly Smeraldo accoglierà un ciclo di 17 cene uniche, fino al 2025, dedicate a giovani chef emergenti provenienti da tutta Italia. Questo progetto non solo mette in luce il talento culinario, ma promuove anche valori fondamentali come la sostenibilità e l’inclusione.

Un’iniziativa in risposta ai cambiamenti del settore

Il progetto nasce in risposta a un cambiamento significativo nel panorama della ristorazione, evidenziato dal Rapporto sulla Ristorazione 2024 di FIPE Confcommercio. Questo studio ha rivelato una crescita dell’occupazione nel settore, con un incremento del 61,9% tra i lavoratori under 30 negli ultimi 15 anni. Gli investimenti per modernizzare il settore sono in aumento, con una spesa prevista di 4 miliardi di euro nel 2024, focalizzandosi su attrezzature innovative e pratiche sostenibili.

Il contributo delle nuove generazioni e delle donne

Un aspetto interessante di questa evoluzione è il crescente contributo delle donne e dei giovani nel settore. Le donne rappresentano il 28,9% delle imprese, in particolare nei bar, mentre gli under 35 costituiscono il 12,9% delle attività. Questa diversità di voci e talenti è ciò che Eataly intende celebrare attraverso il ciclo di cene, che metterà in risalto l’approccio innovativo degli chef, capaci di raccontare storie legate al territorio e di valorizzare prodotti stagionali.

Un assaggio del futuro della ristorazione

Il ciclo di cene vedrà la partecipazione di chef affermati e giovani promesse, come Isabella Potì, Nicolò Quarteroni e Caterina Ceraudo. Ogni serata sarà un’opportunità per scoprire piatti che non solo deliziano il palato, ma raccontano anche storie di tradizione e innovazione. Le prime cene in programma includono un incontro con Chef Isabella Potì e Chef Nicolas Cuevas, seguito da un aperitivo didattico con Nicolò Quarteroni e Chef Alessio Manzoni, e infine una cena con Chef Caterina Ceraudo.

Questa iniziativa non è solo un tributo alla cucina italiana, ma anche un invito a riflettere sul futuro della ristorazione, dove la sostenibilità e l’innovazione giocano un ruolo cruciale. Eataly Smeraldo si presenta come un luogo dove gastronomia e cultura si intrecciano, offrendo un’esperienza unica ai visitatori.