Un evento che unisce sport e gastronomia

Torino, la capitale sabauda, è in fermento per le Nitto ATP Finals 2024, un torneo di tennis che ha preso piede nella città dal 2021. Quest’anno, l’attenzione è rivolta a Jannick Sinner, considerato uno dei favoriti. Ma oltre alle emozioni sportive, la città offre anche un’esperienza gastronomica unica, con i pasticceri locali che si lasciano ispirare dall’evento. Le vetrine delle pasticcerie sono invase da dolci che richiamano la forma e il colore delle palline da tennis, creando un connubio perfetto tra sport e dolcezza.

Creazioni dolciarie a tema tennis

La creatività dei pasticceri torinesi è in piena mostra. Storici locali come la Farmacia Del Cambio e Giovanni dell’Agnese propongono dolci che celebrano il torneo. La Farmacia Del Cambio, ad esempio, offre una brioche sferica con crema pasticcera alla vaniglia, mentre Giovanni dell’Agnese presenta un gianduiotto che ricorda la pallina da tennis grazie alla sua copertura di burro di cacao. Queste creazioni non solo deliziano il palato, ma raccontano anche una storia di passione e dedizione al mestiere.

Innovazione e tradizione nella pasticceria

Fabrizio Racca, un pastry chef noto per la sua attenzione alla geometria, ha spinto ulteriormente i confini della pasticceria. Dopo il successo del suo cofanetto “match point” dell’anno scorso, quest’anno ha presentato “Together”, un dessert che celebra la gastronomia come linguaggio universale. Questo tronchetto al cocco e frutto della passione, decorato con sfere di diverse dimensioni, è un esempio di come la tradizione possa incontrare l’innovazione. Disponibile fino al 17 novembre, questo dolce rappresenta un modo unico per vivere l’esperienza delle Nitto ATP Finals.

Un dolce finale per un torneo indimenticabile

La settimana del torneo non è solo un’opportunità per assistere a partite emozionanti, ma anche per gustare dolci unici che rendono omaggio a questo evento sportivo. I pasticceri di Torino hanno dimostrato che la creatività non ha limiti e che ogni dolce può raccontare una storia. Concludere la propria esperienza alle Nitto ATP Finals con un dessert dedicato è un modo perfetto per celebrare la passione per il tennis e la gastronomia. E se Sinner dovesse vincere, chissà quali altre sorprese dolciarie potrebbero arrivare in futuro!