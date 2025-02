Successo del Culinary Team Palermo al Campionato della Cucina Italiana 2025

Il Traditional Food Palermo ha vinto nella categoria “Street Food”, mentre gli studenti dell’Ipsseoa Pietro Piazza si sono distinti nel contest “Ragazzi Speciali”.

L’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo ha partecipato alla nona edizione dei Campionati della Cucina Italiana, un evento organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi e riconosciuto da Worldchefs come la competizione culinaria nazionale più prestigiosa.

I piatti presentati dal Culinary Team Palermo erano ispirati alla tradizione siciliana: dalla ricciola con mentuccia e arancia all’antipasto, ai piatti principali che combinavano sapori di terra e mare, fino al dessert con fragole e cioccolato.

Il team Traditional Food ha omaggiato la rosticceria palermitana con una reinterpretazione della “Rizzuola”, mentre nella categoria “Cucina Calda Junior” e “Cucina Vegan” sono state conquistate medaglie di bronzo.

Il Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo ha sottolineato l’importanza di questi successi per la promozione della cucina locale e per celebrare l’anno in cui la Sicilia è designata come ‘Regione della gastronomia europea’.

L’impegno e la passione del Culinary Team Palermo hanno portato a questo traguardo storico, un motivo di grande orgoglio per tutti i membri del team. La collaborazione e lo spirito di squadra hanno giocato un ruolo fondamentale nel successo ottenuto.

La partecipazione dei ragazzi speciali del Pieter Piazza agli eventi culinari evidenzia l’importanza dell’inclusione e il potere unificante della passione per la cucina. Questa esperienza ha dimostrato come talenti gastronomici provenienti da diverse regioni possano unirsi e ispirarsi reciprocamente.

Le formazioni dei vari team comprendevano chef esperti, giovani talentuosi e insegnanti dedicati che hanno contribuito al successo dei partecipanti.