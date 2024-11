Un trionfo di sapori al Sherbeth Festival

Il Sherbeth Festival, che si tiene ogni anno a Palermo, ha visto quest’anno un evento straordinario con la vittoria di Bang Gai, un giovane gelatiere cinese, che ha conquistato il prestigioso trofeo Procopio Cutò con il suo gelato ‘Lemon Tree’. Questo gelato, che unisce ingredienti italiani e cinesi, ha colpito la giuria per il suo equilibrio perfetto tra gusto e consistenza. La vittoria di Bang Gai rappresenta non solo un successo personale, ma anche un simbolo di come il gelato possa unire culture diverse.

La storia di Bang Gai e il suo gelato innovativo

Bang Gai, originario di Hangzhou, ha trascorso un anno in Italia, dove ha scoperto la sua passione per il gelato. Tornato in Cina, ha aperto la gelateria ‘Sette’ insieme a sua moglie, portando con sé l’amore per la tradizione gelatiera italiana. Il gelato ‘Lemon Tree’ è il risultato di un incontro tra le culture: utilizza agrumi italiani e cinesi, creando un’esperienza gustativa unica. La giuria ha apprezzato la base di panna con una texture perfetta, arricchita da agrumi canditi e un tocco finale di croccantezza.

Il festival: un evento di celebrazione e innovazione

Il Sherbeth Festival non è solo una competizione, ma una vera e propria festa per gli amanti del gelato. Quest’anno, oltre a Bang Gai, sono stati premiati altri talentuosi gelatieri, come Alessia Palmitessa e Riccardo Primiani, che hanno portato le loro creazioni da Parma. La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato i gelati in base a ingredienti, gusto e struttura, rendendo la selezione particolarmente difficile data l’alta qualità dei prodotti presentati. Durante il festival, i visitatori hanno potuto partecipare a showcooking, incontri e degustazioni, scoprendo il mondo del gelato sotto ogni aspetto.

Un messaggio di speranza e libertà

Un momento significativo del festival è stato rappresentato dal gelato ‘Gusto della libertà’, preparato con miele e zafferano provenienti da terre confiscate alla criminalità organizzata. Questo gesto ha sottolineato come il gelato possa essere un simbolo di bellezza e speranza, capace di rendere il mondo un posto migliore. Come ha affermato Carmelo Pollichino, referente di Palermo Libera Contro le Mafie, “Tutto ciò che è bello e buono, come il gelato, può contribuire a un futuro migliore”.