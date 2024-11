Dal 11 al 17 novembre, Milano si trasforma in un centro culturale con eventi per tutti.

Un evento culturale di grande rilevanza

BookCity Milano 2024, che si svolgerà dall’11 al 17 novembre, rappresenta un’importante manifestazione culturale dedicata alla lettura e ai libri. Questo evento trasforma la città in un vivace crocevia culturale, dove autori, editori e lettori si incontrano per discutere e condividere idee. Con un programma ricco di incontri, dibattiti e presentazioni, BookCity offre un’opportunità unica per esplorare la lettura da diverse prospettive e affrontare temi attuali attraverso dialoghi con ospiti di fama nazionale e internazionale.

Attività per tutte le età

Quest’anno, il festival si distingue per la sua varietà di iniziative pensate per tutte le fasce d’età. Dalle presentazioni di libri alle degustazioni culinarie, passando per laboratori creativi e incontri con autori, BookCity Milano promette di coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza immersiva nel mondo della cultura. Gli eventi si svolgeranno in diverse location della città, rendendo ogni angolo di Milano un palcoscenico per la cultura e la lettura.

Eventi da non perdere

Tra gli eventi più attesi, il 11 novembre si terrà la presentazione dei “Libretti Lavoratti” presso la Libreria Antiquaria Pontremoli, seguita da assaggi di cioccolato. Il 13 novembre, presso Palazzo Assolombarda, si discuterà del Made in Italy con rappresentanti di grandi aziende come Barilla e Ferrari. Il 14 novembre, il Mercato Centrale Milano ospiterà un incontro su come mangiamo, mentre il Teatro Elfo Puccini presenterà la Scuola Vegetale di Carlotta Perego. Ogni giorno del festival offre eventi unici, culminando il 17 novembre con un incontro dedicato alla cucina di casa, dove il noto chef Luca Pappagallo presenterà ricette tradizionali e internazionali.