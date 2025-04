Un ritorno atteso in tv

Giusina in Cucina, il programma di cucina che ha conquistato il cuore degli italiani, torna in onda su Food Network, canale 33, ogni sabato. Questa nuova stagione promette di essere ricca di sorprese e novità, con un focus particolare sulla cucina siciliana e sull’arte di riutilizzare gli avanzi. Giusi Battaglia, la protagonista, ci guiderà attraverso ricette tradizionali e innovative, dimostrando che non si deve mai sprecare nulla in cucina.

Ricette tradizionali e antispreco

In questa stagione, Giusina si concentrerà su piatti tipici siciliani, ma non solo. Ogni episodio presenterà due ricette principali e una “ricetta magica”, pensata per essere saporita, facile e soprattutto antispreco. Giusi ha dichiarato: “Ho voluto mostrare come riutilizzare ingredienti avanzati da altre preparazioni, per evitare che finiscano dimenticati in frigo”. Tra i piatti che verranno proposti, ci sono deliziosi crostini con cipolla caramellata e ricotta, broccoli croccanti e pomodori secchi ripieni, tutti realizzati con ingredienti che altrimenti sarebbero stati sprecati.

Un viaggio tra tradizione e modernità

Oltre a cucinare in studio, Giusina si prepara a un’altra avventura: “Giusina on the road”, un viaggio dedicato alla scoperta della cucina trapanese. Durante questo tour, Giusi avrà l’opportunità di visitare luoghi incantevoli e preparare piatti tipici della tradizione locale. Il suo sogno? Cucinare la ‘nfigghiulata di Gibellina, un piatto secolare, con il Cretto di Burri sullo sfondo. Questo progetto non solo celebra la gastronomia siciliana, ma onora anche l’arte contemporanea, poiché Gibellina sarà la capitale dell’arte nel prossimo anno.

La ricetta della ‘nfigghiulata ghibellina

La ‘nfigghiulata è un piatto ricco di storia e sapore, composto da una pasta di pane ripiena di salsiccia, patate e cipolle. Giusi ci invita a riscoprire questa ricetta, simbolo della tradizione culinaria siciliana, e a portarla sulle nostre tavole. Con la sua passione per la cucina e l’impegno per la sostenibilità, Giusina in Cucina si conferma un programma imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina.