Gnocchetti di semolino in brodo, una ricetta semplice e gustosa per tutti

Origini e tradizione degli gnocchetti de gries

Gli gnocchetti de gries sono una preparazione tipica dell’Austria, ma la loro popolarità si è diffusa anche in regioni italiane come il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Questi gnocchi di semolino, serviti in un brodo caldo, rappresentano un piatto semplice ma ricco di sapore, ideale per riscaldare le fredde giornate invernali. La tradizione di preparare gnocchi con il semolino è radicata nella cultura gastronomica di queste aree, dove la cucina casalinga è ancora molto apprezzata.

Ingredienti e preparazione degli gnocchetti

La preparazione degli gnocchetti de gries è piuttosto semplice e richiede pochi ingredienti. Per realizzarli, avrete bisogno di burro, uova (tuorli e albumi), semolino, e un pizzico di noce moscata o maggiorana per dare un tocco aromatico. Iniziate montando il burro morbido fino a renderlo cremoso, quindi incorporate i tuorli uno alla volta. Successivamente, aggiungete il semolino a pioggia e gli albumi montati a neve, mescolando delicatamente per ottenere un impasto sodo ma morbido.

Come cuocere e servire gli gnocchetti de gries

Una volta pronto l’impasto, portate a ebollizione il brodo. Potete formare gli gnocchetti prelevando piccole porzioni di impasto e gettandole direttamente nel brodo, oppure arrotolarle fra le mani per ottenere delle palline. Cuocete gli gnocchetti per circa 10 minuti, finché non affiorano in superficie. Serviteli caldi nel brodo, accompagnati da abbondante parmigiano grattugiato a parte. Questo piatto non solo è delizioso, ma è anche un ottimo modo per riunire la famiglia attorno a un tavolo, creando momenti di convivialità e condivisione.