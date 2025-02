Rilancio dell’export di avocado libanese dopo il conflitto

Il contesto attuale dell’agricoltura libanese

Il Libano, un paese noto per la sua ricca tradizione agricola, ha affrontato sfide significative a causa del conflitto armato che ha colpito il sud del Paese. La campagna dell’avocado, come molte altre esportazioni agricole, ha subito un duro colpo. Tuttavia, con l’accordo di cessate il fuoco raggiunto a novembre 2024, gli esportatori stanno cercando di rilanciare la produzione e l’export di questo frutto pregiato.

Le sfide affrontate dai coltivatori

Hania Chahal, economista esperta nel settore agroindustriale, sottolinea che, nonostante le perdite significative, la stagione dell’avocado non è ancora compromessa. Molti coltivatori hanno visto i loro frutteti inaccessibili, specialmente quelli situati vicino al confine meridionale, portando a interruzioni nelle attività di irrigazione e raccolta. Le perdite stimate arrivano fino al 40%, ma le scorte disponibili potrebbero durare fino a maggio, offrendo una speranza per il recupero della stagione.

Prospettive di mercato e opportunità di esportazione

Nonostante le difficoltà logistiche e la necessità di riconquistare i clienti, Hania rimane ottimista. La compagnia aerea di bandiera libanese è operativa e il porto di Beirut ha ripreso le sue attività. I coltivatori che dispongono di impianti di imballaggio possono riprendere le esportazioni, mentre quelli senza magazzino devono affrontare maggiori difficoltà. La partecipazione a fiere internazionali come Fruit Attraction e Fruit Logistica è stata limitata, ma l’interesse per gli avocado libanesi è ancora presente, con richieste da parte di importatori turchi e del Golfo.

Un nuovo inizio per il Libano

Con l’elezione di Joseph Aoun a Presidente del Libano e la formazione di un nuovo governo, il settore agroalimentare vede un raggio di speranza. Hania evidenzia che questo rappresenta un punto di svolta fondamentale per il paese, poiché il riconoscimento internazionale potrebbe portare stabilità e investimenti. La necessità di migliorare le infrastrutture e le certificazioni è cruciale per il futuro dell’export libanese, in particolare per il mercato saudita, che ha visto un aumento della produzione locale e standard più elevati.

Prospettive future per l’avocado e altre produzioni

Nonostante le sfide, Hania esprime ottimismo per il futuro dell’agricoltura libanese. Con microclimi favorevoli e terreni fertili, il Libano ha il potenziale per riprendersi e prosperare nel mercato globale. La stagione dell’avocado potrebbe durare fino a maggio, con una disponibilità stimata del 50-60% rispetto ai volumi abituali. Inoltre, l’imminente stagione delle drupacee promette ciliegie di alta qualità, offrendo ulteriori opportunità per gli esportatori libanesi.