Descrizione

Gli gnocchi alla zucca vegani sono una gustosa e leggera alternativa senza uova ai classici gnocchi di zucca friulani, tradizionalmente serviti con burro e salvia. Sono semplicissimi da preparare e possono essere conditi in mille modi diversi: con un filo d’olio ed erbe aromatiche, con un classico sugo di pomodoro, delle verdure saltate in padella o un pesto vegetale fatto in casa.