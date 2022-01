Descrizione

Gli gnocchi con fiocchi di patate, crema di formaggio e noci sono una veloce alternativa ai classici gnocchi di patate, non meno stuzzicante e ricca di gusto. Sono un primo piatto sostanzioso e nutriente, ottimo da portare in tavola caldo durante l’inverno, anche in un’occasione speciale. Questi morbidi e cremosi gnocchi fatti in casa sono una delizia per grandi e piccini, semplicissimi da preparare anche dai meno esperti. Seguite la nostra ricetta passo dopo passo.