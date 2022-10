Descrizione

Chi non ama gli gnocchi fatti in casa? Sono semplicissimi da preparare, morbidi e saporiti, ottimi da condire in mille modi diversi. Se vi piace sperimentare nuove varianti e vorreste prepararli senza uova, provate gli gnocchi vegani di patate e cavolo nero: un’irresistibile delizia per occhi e palato!