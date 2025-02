Il leggendario Le Gavroche e la sua storia

Le Gavroche, un nome che risuona nella storia della gastronomia britannica, ha chiuso le sue porte nel gennaio 2024, lasciando un vuoto nel panorama culinario di Londra. Fondato nel 1967 dai celebri chef Michel e Albert Roux, il ristorante ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle tre stelle Michelin nel 1981, diventando il primo nel Regno Unito a raggiungere tale traguardo. Nel corso degli anni, Le Gavroche ha visto passare tra le sue cucine alcuni dei più grandi talenti della cucina, tra cui Marco Pierre White e Gordon Ramsay stesso, che hanno contribuito a plasmare la scena gastronomica del paese.

Il ritorno di Ramsay e le nuove prospettive

Recentemente, è emersa la notizia che Gordon Ramsay, noto chef e personaggio televisivo, potrebbe riportare in vita Le Gavroche. La sua società, Union Street Café Limited, ha ottenuto le licenze necessarie per operare nel ristorante situato al 43 Upper Brook Street. Questo sviluppo ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di cucina e i fan di Ramsay, che vedono in questo progetto un’opportunità per rivivere la magia di un’epoca passata. Ramsay ha dichiarato di avere “tanti incredibili ricordi” legati ai suoi inizi al Le Gavroche e ha sentito che era giunto il momento di supportare il suo ex collaboratore Matt Abé, attuale chef del ristorante.

Le ambizioni per il futuro del ristorante

Con Matt Abé alla guida della cucina, le aspettative per il rinnovato Le Gavroche sono alte. Ramsay ha elogiato il talento di Abé, sottolineando come sia stato incredibile osservare la sua crescita professionale nel corso degli anni. La riapertura del ristorante non è solo un ritorno alle origini per Ramsay, ma rappresenta anche una nuova avventura per Abé, che avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore in un contesto così prestigioso. L’obiettivo dichiarato è quello di riportare Le Gavroche ai vertici della gastronomia, puntando nuovamente alle tre stelle Michelin.

Se il nome Le Gavroche verrà mantenuto o meno, il progetto di Ramsay segna un capitolo significativo nella storia della ristorazione britannica. Con 94 ristoranti sotto il suo marchio, Gordon Ramsay Restaurants continua a espandere la sua influenza nel settore, e il ritorno di Le Gavroche potrebbe rappresentare un punto di svolta per la sua carriera e per la gastronomia di Londra.