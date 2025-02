Proteste giovanili contro l’inflazione climatica a Roma

La protesta di Ultima Generazione

Mercoledì 19 febbraio, i giovani del movimento Ultima Generazione hanno messo in scena una protesta audace e provocatoria a Roma, lanciando verdura marcia sulla scalinata monumentale della Camera, in piazza Risorgimento. Questa azione simbolica ha avuto lo scopo di attirare l’attenzione sulle problematiche legate all’inflazione climatica e al prezzo del cibo, che sta mettendo in difficoltà molte famiglie italiane.

Il messaggio dietro l’azione

I manifestanti hanno utilizzato alimenti destinati al macero dai supermercati, gridando slogan come “Questo governo è marcio”. Una partecipante ha dichiarato: “Guardate cosa ci tocca fare per farci ascoltare dalle istituzioni” mentre veniva allontanata dalle forze dell’ordine. La campagna, ribattezzata “Il Giusto Prezzo”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla crisi che colpisce sia i produttori che i consumatori.

Il soffocamento del sistema

Durante la manifestazione, i partecipanti si sono coperti il volto con sacchetti, simboleggiando “il soffocamento di un sistema che strangola i produttori e affama i consumatori”. Gli organizzatori hanno sottolineato che attualmente, su 100 euro di spesa, solo 7 euro tornano effettivamente al produttore. Questo squilibrio evidenzia la necessità di un’alleanza tra produttori e consumatori, entrambi vittime dell’inflazione climatica e delle politiche economiche inadeguate.

Le difficoltà degli agricoltori

Non è solo a Roma che si alzano le voci di protesta. Recentemente, decine di trattori hanno invaso le strade di Milano, dove gli agricoltori hanno manifestato contro le misure mai attuate dal governo per sostenere il comparto agricolo. Gli eventi meteorologici estremi hanno causato danni ingenti alle coltivazioni e agli allevamenti, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole. “Un’azienda su tre è a rischio chiusura”, hanno dichiarato i rappresentanti del settore, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi urgenti.

Un futuro incerto per agricoltori e consumatori

Le manifestazioni di Roma e Milano evidenziano un problema più ampio che coinvolge l’intera società. L’inflazione climatica e le politiche agricole inadeguate stanno creando una crisi che colpisce non solo i produttori, ma anche i consumatori, costretti a fare i conti con prezzi sempre più elevati. La richiesta di un cambiamento è forte e urgente, e i giovani di Ultima Generazione stanno cercando di farsi sentire in un momento in cui il futuro del settore agricolo e della sicurezza alimentare è in gioco.