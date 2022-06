Descrizione

Tra gelati, granite, sorbetti e frappè, in estate c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di scegliere un dolce rinfrescante da gustare a merenda. La cucina siciliana, come sempre, non delude mai: tra le tante specialità tipiche, a granita al cioccolato è sicuramente tra le più amate da grandi e piccini, così semplice da preparare in casa che non potrete più farne a meno.