Descrizione

Avete mai preparato i waffle in casa? Se avete a disposizione un’apposita piastra per waffle, ricreare questa ricetta sarà un gioco da ragazzi. Vi presentiamo i waffle salati al formaggio: semplicissimi, fragranti e ricchi di gusto, ottimi da servire come snack, antipasto o veloce piatto unico, farciti con salumi, formaggi o verdure grigliate.