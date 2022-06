Descrizione

Avete degli spinaci a disposizione e non sapete come cucinarli? Se cercate qualcosa di più sfizioso rispetto ai classici spinaci saltati in padella, che magari incontri anche il gusto dei più piccoli, provate i nostri muffin agli spinaci con parmigiano grattugiato. Soffici, fragranti e ricchi di gusto: sono ideali da servire sia come antipasto rustico, sia da consumare come snack.