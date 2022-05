Descrizione

La granita al caffè siciliana è un classico dolce al cucchiaio preparato con acqua, espresso e zucchero, ideale da servire come dessert a fine pasto o gustare come merenda nei caldi pomeriggi estivi. La ricetta siciliana è semplicissima e prevede l’aggiunta della panna montata (potete scegliere quella vegetale se siete intolleranti al lattosio) come tocco finale.