Descrizione

La granola con fichi secchi e noci è una deliziosa miscela croccante a base di fiocchi d’avena, vegana e senza zuccheri aggiunti. Un muesli energetico e ricco di fibre, ideale da gustare a colazione con il latte, lo yogurt o in aggiunta alla frutta fresca. Scoprite come prepararla in casa in pochi minuti!