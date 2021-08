Come preparare la torta vegan con menta e cioccolato fondente, senza l’aggiunta di latte, uova e burro: soffice e aromatica, perfetta per ogni occasione.

La ricetta semplice e genuina della torta vegana con cioccolato fondente e mele: un dolce senza lattosio e uova, perfetto per la colazione e la merenda.

La ricetta semplice e deliziosa della tarte tatin vegan alle nespole, preparata senza l’aggiunta di uova e burro: perfetta per la colazione e la merenda.

Come preparare le deliziose fette biscottate fatte in casa con ingredienti semplici e genuini, ideali da gustare a colazione o come spuntino.