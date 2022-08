Descrizione

La granola è una sfiziosa e croccante alternativa al muesli, ideale da gustare a colazione o come goloso spuntino, con il latte, lo yogurt, il gelato o della semplice frutta fresca. La granola vegana fai da te può essere preparata con facilità in casa in innumerevoli modi diversi, mescolando i fiocchi d’avena con frutta secca, frutta essiccata e tanto altro. Oggi vi proponiamo una deliziosa versione della granola con datteri, dolcissima e ricca di fibre.