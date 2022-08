Descrizione

La ratatouille è un tradizionale contorno francese, tipicamente preparato con verdure estive tagliate a fettine o a cubetti, con l’aggiunta di erbe aromatiche ed eventualmente passata di pomodoro. La ratatouille è tra le specialità più amate della cucina provenzale ed è conosciuta per il suo delizioso profumo mediterraneo. Oggi vi proponiamo una variante facile e veloce da preparare in casa anche quando si ha poco tempo a disposizione. Scoprite come cucinare la magnifica ratatouille di zucchine, melanzane, pomodori e cipolla rossa al forno in modalità grill: leggerissima e ideale da abbinare a qualsiasi secondo piatto.