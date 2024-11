Il trionfo di Grosso Napoletano

Grosso Napoletano ha conquistato per il secondo anno consecutivo il primo posto nella classifica delle migliori catene di pizzerie artigianali del mondo, secondo la guida 50 Top Pizza. Questo riconoscimento, assegnato a Londra, celebra non solo la qualità della pizza, ma anche l’identità e il riconoscimento del brand, elementi fondamentali per il successo nel settore della ristorazione. La pizzeria, che ha aperto i battenti nel 2017, ha saputo espandersi rapidamente, con sedi in diverse città spagnole come Madrid, Barcellona, Siviglia e Saragozza, dimostrando una straordinaria capacità di attrarre clienti grazie alla sua offerta di pizza napoletana autentica.

Da Michele e il podio delle pizzerie

Al secondo posto troviamo Da Michele, un’istituzione della pizza napoletana con oltre 150 anni di storia. Situata nel cuore di Forcella a Napoli, questa pizzeria è famosa per la sua pizza “a ruota di carro”, un simbolo della tradizione partenopea. La presenza costante di Da Michele nelle classifiche di settore evidenzia l’importanza della qualità e della tradizione nella preparazione della pizza. La sua espansione internazionale, con sedi in vari continenti, testimonia il crescente interesse per la vera pizza napoletana.

Le altre pizzerie premiate

Il terzo posto è occupato dal Big Mamma Group, fondato dai francesi Victor Lugger e Tigrane Seydoux, che ha saputo conquistare il cuore dei clienti con le sue pizzerie in Francia, Spagna, Inghilterra e Germania. Al quarto posto troviamo Bráz Pizzaria, apprezzata per le sue pizze grandi e croccanti, seguita da Luigia, che ha saputo espandere il suo brand tra Svizzera e Dubai. La sesta posizione è occupata da Berberè, i cui fondatori, i fratelli Aloe, sono considerati pionieri della pizza “contemporanea”, puntando su ingredienti di alta qualità e impasti digeribili. La loro crescita, con aperture in città come Roma, Firenze e Milano, ha portato il loro concetto di pizza a Londra, dove hanno riscosso un grande successo.

Premi speciali e riconoscimenti

Oltre alla classifica principale, 50 Top Pizza ha assegnato numerosi premi speciali. Antonio Falco di Da Michele è stato premiato come Pizza Maker of the Year, mentre Eataly ha ricevuto il riconoscimento per la migliore proposta di pasta. Altri premi sono stati assegnati a Luigia per il miglior servizio e a Berberè per il miglior cibo fritto. Questi riconoscimenti non solo celebrano l’eccellenza delle pizzerie, ma evidenziano anche l’importanza della qualità e dell’innovazione nel settore della ristorazione.