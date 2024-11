Ingredienti per brownies fondenti perfetti

I brownies fondenti sono un dolce che conquista al primo assaggio grazie al loro sapore intenso e alla consistenza morbida. Per preparare questa delizia, avrai bisogno di ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

200g di cioccolato fondente (almeno 70% di cacao)

150g di burro

250g di zucchero

3 uova

100g di farina

1 pizzico di sale

Gocce di cioccolato o frutta secca a piacere

Preparazione dei brownies fondenti

La preparazione dei brownies fondenti è semplice e veloce. Inizia sciogliendo il cioccolato fondente insieme al burro a bagnomaria, mescolando fino a ottenere un composto liscio. In una ciotola a parte, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Unisci il cioccolato fuso e mescola bene.

A questo punto, aggiungi la farina setacciata e il pizzico di sale, mescolando delicatamente per non smontare il composto. Se desideri, puoi arricchire l’impasto con gocce di cioccolato o frutta secca come noci o nocciole. Versa il composto in una teglia rivestita di carta da forno e livella la superficie.

Cottura e servizio dei brownies

Preriscalda il forno a 180°C e inforna i brownies per circa 20-25 minuti. La cottura ideale è quando la superficie è leggermente croccante, ma l’interno rimane morbido. Una volta sfornati, lascia raffreddare i brownies nella teglia prima di tagliarli a quadrotti. Servili caldi con una pallina di gelato alla vaniglia o con un ciuffo di panna montata per un’esperienza ancora più golosa.

I brownies fondenti si conservano in un contenitore ermetico a temperatura ambiente per 2-3 giorni. Se desideri prolungarne la freschezza, puoi riporli in frigorifero e riscaldarli al microonde per qualche secondo prima di servirli. Sperimenta anche con l’aggiunta di un cucchiaino di caffè solubile per esaltare il sapore del cioccolato.