Un evento di prestigio al Teatro Pavarotti Freni

La Guida Michelin 2025 ha celebrato la sua 70esima edizione al Teatro Pavarotti Freni di Modena, un luogo emblematico per la ristorazione italiana. Questa scelta non è casuale: Modena è al centro della Food Valley, un territorio che vanta 23 dei 44 prodotti Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Con un valore di 841 milioni di euro nel 2023, la città si posiziona come la seconda in Italia per prodotti tipici certificati. Tra le eccellenze spicca il Lambrusco, un vino che rappresenta la tradizione enologica della zona, tutelato da un consorzio che riunisce 70 produttori.

Nuovi riconoscimenti e stelle Michelin

Quest’anno, la vera sorpresa è stata l’assegnazione della terza stella al ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli di Verona, guidato dallo chef Giancarlo Perbellini. L’emozione di Perbellini è palpabile: “Riportare le stelle in questo posto magico è una grande emozione. Ho iniziato questo lavoro a 14 anni e oggi, dopo 46 anni di carriera, sono tra i migliori”. La Guida Michelin Italia 2025 conta ora 341 ristoranti con una stella, 38 con due stelle e 14 con tre stelle, confermando il prestigio della ristorazione italiana.

Novità e premi speciali

Oltre ai ristoranti già premiati, l’edizione 2025 ha visto l’ingresso di 33 nuovi ristoranti con una stella. Gli ispettori Michelin, seguendo rigorosi criteri di selezione, valutano la qualità dei prodotti, il gusto e l’abilità nella preparazione dei piatti. Inoltre, sono stati assegnati 11 premi Stella Verde, riconoscendo i ristoranti impegnati in una cucina sostenibile. Tra i premiati, spicca Arnaldo Clinica Gastronomica di Rubiera, che ha ricevuto il Premio alla Longevità, un riconoscimento per la sua storicità e qualità.

Il Bib Gourmand e la ristorazione accessibile

La Guida Michelin 2025 ha introdotto 16 nuovi Bib Gourmand, portando il totale a 250 ristoranti. Questo simbolo rappresenta un’ottima esperienza gastronomica a un prezzo contenuto. Le regioni con il maggior numero di Bib Gourmand includono l’Emilia-Romagna e il Piemonte, dimostrando l’ampia offerta gastronomica del paese. I nuovi ingressi, come Osteria La Pimpinella e Magazzino 52, arricchiscono ulteriormente la scena culinaria italiana.

Un viaggio nella storia della Guida Michelin

La Guida Michelin, nata in Francia nel 1900, ha evoluto il suo scopo da semplice guida per automobilisti a un prestigioso riconoscimento per la ristorazione. In Italia, la prima edizione è stata pubblicata nel 1956 e da allora ha raccontato storie di famiglie e tradizioni culinarie. Oggi, la Guida continua a essere un faro per i ristoratori, influenzando le sorti dei ristoranti e celebrando l’eccellenza gastronomica del nostro paese.