Trattorie, bistrot e botteghe nella nuova guida di La Pecora Nera. Il Pagliaccio è in cima alla classifica con voto 10-.

La guida Roma e Lazio 2027 de La Pecora Nera Editore è stata presentata il 28 novembre 2026 al Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, a Roma. È la ventiquattresima edizione, curata da Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo, e arriva dopo le tappe dedicate a Milano e Torino.

Il volume raccoglie indirizzi della Capitale e della regione e li divide in tre percorsi, dalla colazione fino a tarda notte. La presentazione nel mercato ha un senso preciso: qui i produttori incontrano direttamente chi cucina e chi compra.

Ispettori in incognito e scontrini pagati

Il metodo della guida si basa su ispettori che prenotano in anonimato, si siedono come clienti qualsiasi e pagano il conto. Non ci sono sconti né corsie preferenziali. Ogni esperienza è documentata con foto dei piatti e ricevute, certificate in blockchain e consultabili nell’app gratuita Pecora Nera, disponibile per iOS e Android.

«Da oltre vent’anni raccontiamo la ristorazione con uno sguardo indipendente, perché la credibilità nasce dal rigore e dalla libertà di giudizio», dicono i curatori. Aggiungono: «Raccontare il cibo significa andare oltre il piatto, dando spazio a chi produce, a chi seleziona le materie prime e a chi tiene vive le nostre città».

La copertina è firmata dall’illustratore José Miguel Guillén Bello, scelto tra 830 candidature in un contest. La prefazione è del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che scrive: «La cucina italiana è il racconto dei nostri territori e del lavoro di migliaia di produttori che, ogni giorno, portano sulle nostre tavole qualità e tradizione.»

Tavole, Pause Golose e Botteghe

La sezione Tavole conta 256 indirizzi, dai ristoranti gourmet alle trattorie, passando per bistrot, osterie, enoteche con cucina, locali etnici e pizzerie. Le Pause Golose sono 199 indirizzi per colazioni, pranzi veloci, merende, aperitivi e soste notturne. Le Botteghe, con 261 indirizzi, portano a mercati rionali, macellerie e negozi dove comprare l’enogastronomia laziale.

Nel podio dell’alta cucina, il premio HQF – High Quality Food «Le migliori tavole» va a 32 ristoranti. In testa c’è Il Pagliaccio a Roma, con voto 10-. Seguono La Pergola del Rome Cavalieri, con 9½, e poi a 9+ La Trota a Rivodutri, Materia Prima a Pontinia e Pipero a Roma.

A quota 9 si trovano Acquolina, Orma a Roma e Pascucci al Porticciolo a Fiumicino. Tra i 9- ci sono Enoteca La Torre, Idylio by Apreda, Nomos Ante e Il Tino. A 8½ compaiono, tra gli altri, Il Convivio Troiani, Pulejo, Zia Restaurant, L’Osteria dell’Orologio, Riso Amaro e Sintesi.

Filiera corta e premi del territorio

Il Premio Campagna Amica riconosce stagionalità, filiera corta e lotta agli sprechi. Tra i premiati ci sono Casa Malgarini, Mafè: osteria moderna e Menabó Vino e Cucina a Roma, Casale Verdeluna a Piglio, Contrada Rapello a Subiaco, Il Casaletto a Grotte Santo Stefano, La Tana dei Carbonari a Roccagorga, Li Somari a Tivoli, Mare Bistrot a Fiumicino, Osteria di Maccarese a Maccarese e Trattoria della Fortuna a Monterotondo.

Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica, commenta: «Un buon ristorante è un ambasciatore del territorio e di un modello alimentare sano e sostenibile».

Il Centro Agroalimentare Roma premia sei insegne per la scelta delle materie prime. Per il pesce vincono Pascucci al Porticciolo, Per Me e Porto Quadro. Per l’ortofrutta sono premiati Aromaticus, Riccioli d’Oro e Zelato. Il direttore generale del CAR, Fabio Massimo Pallottini, ricorda anche il piano di ampliamento della struttura da 200.000 metri quadrati.

Nella guida, la cucina laziale appare dunque come un insieme di tradizione e di locali che portano cucine da altri paesi. Le trattorie e le osterie stanno accanto ai locali etnici, nella stessa categoria Tavole, e il criterio resta la qualità del piatto. Chi vuole verificare i giudizi può consultare le ricevute e le foto nell’app Pecora Nera.