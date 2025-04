Il calo dei consumi tra i giovani

Negli ultimi anni, il consumo di alcol tra i giovani è diminuito drasticamente. Secondo i dati, i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 39 anni hanno ridotto significativamente l’assunzione di alcol, sia che si tratti di birra che di vino. Questo fenomeno ha sollevato preoccupazioni nel settore, poiché i consumi continuano a scendere, nonostante alcuni segnali positivi sporadici. Le ragioni di questo cambiamento sono molteplici: dalla crisi economica alla maggiore consapevolezza riguardo alla salute, fino a problemi di comunicazione e marketing che affliggono il settore.

Heineken e la sua risposta innovativa

Per affrontare questa situazione, Heineken ha deciso di lanciare un’iniziativa originale: una app di incontri, non per trovare partner romantici, ma per connettere i giovani con bar e pub. L’idea è quella di incoraggiare i ragazzi a esplorare nuovi locali e a uscire dalla loro zona di comfort. Secondo una ricerca condotta da Heineken, oltre il 70% dei giovani tende a tornare sempre negli stessi posti, nonostante il 49% desideri scoprire nuove esperienze. Questo comportamento è spesso dovuto a indecisioni e paure di non piacere al gruppo.

Un’opportunità per rivitalizzare la socialità

La Marketing Director di Heineken Italia, Michela Filippi, ha sottolineato l’importanza di rompere questo schema. La nuova app, disponibile inizialmente a Milano e Roma, offre la possibilità di scoprire una varietà di locali che servono prodotti del gruppo Heineken, come Ichnusa e Birra Messina. L’iniziativa non solo mira a rivitalizzare la vita sociale dei giovani, ma anche a stimolare i consumi di alcol, che sono calati a causa della mancanza di occasioni sociali. La Bar Dating App si propone di rendere più facile e divertente l’esplorazione di nuovi posti, incoraggiando i giovani a vivere esperienze più stimolanti.

Eventi di lancio e coinvolgimento degli influencer

Per promuovere l’app, Heineken ha organizzato eventi di lancio nei weekend del 9-10 e 16-17 maggio, con la partecipazione di noti influencer come Tommaso Zorzi. Questi eventi hanno l’obiettivo di attrarre l’attenzione dei giovani e di incoraggiarli a partecipare attivamente alla vita sociale. L’iniziativa, pur essendo un’azione di marketing, rappresenta anche un tentativo di rispondere a un bisogno reale dei giovani: quello di socializzare e divertirsi in un contesto che stimoli la loro curiosità e voglia di esplorare.