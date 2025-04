Un piatto sano e avvolgente, ideale per le giornate fredde e per chi ama la cucina vegetariana.

Ingredienti per la vellutata di ceci

Per preparare una deliziosa vellutata di ceci, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici ma ricchi di sapore. Ecco cosa ti serve:

250 g di ceci secchi (o 400 g di ceci in scatola)

1 patata media

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

olio extravergine di oliva q.b.

brodo vegetale q.b.

sale e pepe q.b.

basilico fresco per guarnire

crostini di pane per servire

Preparazione della vellutata di ceci

Inizia la preparazione mettendo a bagno i ceci per almeno 8 ore, se utilizzi quelli secchi. Una volta pronti, scolali e risciacquali. In una pentola, fai soffriggere la cipolla e l’aglio tritati in un filo d’olio extravergine di oliva fino a quando non diventano trasparenti. Aggiungi i ceci e la patata tagliata a cubetti, quindi copri con il brodo vegetale e porta a ebollizione.

Lascia cuocere a fuoco lento per circa 40 minuti, o fino a quando i ceci non sono teneri. Una volta cotti, utilizza un frullatore a immersione per ottenere una crema liscia e vellutata. Se la consistenza è troppo densa, puoi aggiungere un po’ di brodo fino a raggiungere la cremosità desiderata. Aggiusta di sale e pepe a piacere.

Servire la vellutata di ceci

Per un tocco finale, servi la vellutata di ceci con un filo d’olio extravergine di oliva e una spolverata di basilico fresco. Puoi accompagnarla con crostini di pane tostato, preparati semplicemente tagliando il pane a dadini, condendolo con olio e rosmarino, e tostandolo in forno a 180°C per circa 10 minuti. Questo piatto è perfetto per una cena leggera o come antipasto durante un pranzo con amici.

La vellutata di ceci non è solo un piatto gustoso, ma anche un’ottima fonte di proteine vegetali e fibre, rendendola ideale per chi segue una dieta vegetariana o vegana. Provala e scopri quanto può essere semplice e soddisfacente mangiare sano!