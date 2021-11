Descrizione

Le frittelle del luna park sono dei golosi dolcetti spesso serviti alle bancarelle durante le feste e nei parchi divertimento, molto amati dai bambini e non solo. Si contraddistinguono per la loro tipica forma tonda e schiacciata, e la croccante superficie ricoperta di zucchero semolato, che racchiude un cuore soffice di pasta lievitata. Scoprite come prepararle in casa per la gioia di grandi e piccini!