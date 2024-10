Perché è importante scegliere i cibi giusti

Quando si avvicina l’ora di andare a letto, è fondamentale prestare attenzione a cosa si mangia. Gli alimenti consumati prima di dormire possono influenzare non solo la qualità del sonno, ma anche la salute generale. Optare per cibi ricchi di zuccheri e grassi può portare a un sonno disturbato e a problemi di salute a lungo termine. La nutrizionista Federica Patrinicola sottolinea l’importanza di riflettere sulle proprie abitudini alimentari quotidiane. È essenziale chiedersi se si è mangiato a sufficienza durante il giorno e se i pasti principali sono stati bilanciati. Queste considerazioni possono aiutare a determinare se uno spuntino serale è realmente necessario.

I cibi consigliati dalle nutrizioniste

Le nutrizioniste concordano su alcuni alimenti che possono essere consumati prima di andare a letto. Tra questi, lo yogurt greco emerge come una scelta eccellente. Ricco di proteine e triptofano, questo alimento è facile da digerire e può essere abbinato a mirtilli e frutta secca per un apporto nutrizionale completo. La frutta secca apporta grassi sani, mentre i mirtilli forniscono antiossidanti, contribuendo a un sonno riposante.

Un’altra opzione è rappresentata dalle noci ricoperte di cioccolato fondente. Questi snack non solo soddisfano la voglia di dolce, ma apportano anche acidi grassi essenziali e polifenoli, che hanno effetti rilassanti. Inoltre, bere un bicchiere di latte caldo prima di dormire può essere una coccola benefica. Il latte è ricco di triptofano e altri nutrienti calmanti, come calcio e lipidi, che favoriscono il riposo notturno.

Spuntini alternativi per un sonno sereno

Se si cerca uno spuntino sfizioso, la ricotta spalmata su una fetta di Wasa è un’ottima scelta. Questo abbinamento fornisce carboidrati a basso indice glicemico, che aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue durante la notte. Inoltre, la caseina presente nella ricotta stimola l’aumento della massa magra e favorisce la produzione di melatonina, l’ormone del sonno.

Infine, i pistacchi non salati, abbinati a una tisana rilassante come camomilla o melissa, sono un’ottima opzione serale. Questi frutti secchi apportano minerali importanti come magnesio e potassio, che, insieme al triptofano, aiutano a produrre serotonina, l’ormone del benessere. In questo modo, si favorisce un rilassamento muscolare essenziale per un sonno sereno.