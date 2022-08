I migliori dolci da preparare in estate

Con l’arrivo del caldo, delle vacanze e delle giornate di sole, non si vuole rinunciare a piatti gustosi e dolci da leccarsi i baffi. Ciò nonostante, non è neanche possibile appesantirsi con creme pesanti o gusti forti e, per questo motivo, si punta sui sapori più dolci e delicati che la cucina possa offrirci, insieme, ovviamente, alle preparazioni più immediate e gustose.

Generalmente, d’estate la voglia di accendere il forno manca, ma gli appassionati di fornelli e pasticceria non resistono al richiamo della cucina, sperimentando con dolci estivi, magari senza cottura, oppure torte e crostate leggere con frutta di stagione. Insomma, anche d’estate non c’è bisogno di rinunciare ai piaceri della tavola. Scopriamo insieme alcune delle migliori ricette ideali per il caldo.

Crostata soft allo yogurt

Iniziamo la nostra top con una meravigliosa crostata morbida a base di crema di yogurt e frutta di stagione. Un dessert leggerissimo, in grado di deliziare il palato anche a fine pasto. È composto da un morbido pan di spagna farcito, come detto, con yogurt fresco e frutta. Un dolce in grado di convincere anche i palati più esigenti. Lo yogurt, del resto, è un alimento genuino e semplice, presente anche nella dieta degli appassionati di fitness: il compromesso perfetto per deliziare il palato senza scendere a patti con la bilancia.

Torta al cocco e alla menta

Gli amanti del cioccolato non possono resistere al suo delizioso richiamo e, per questo, consigliamo una torta golosa, fresca, che non appesantisca quando il caldo sopraggiunge. A base di cocco e menta, questo dolce soffice si basa su una miscela di yogurt, sciroppo alla menta e farina di cocco, venendo, poi, arricchito dalla Nutella. Metterà d’accordo grandi e piccini.

Torta allo yogurt senza forno

Una vera piuma. La torta fredda allo yogurt, con la sua variante al limone, è perfetta per quei giorni d’afa insopportabile che ci fanno desistere dall’uso del forno. Questi due dessert necessitano, per la loro preparazione, soltanto di un periodo di riposo in frigorifero.

Panna cotta di compleanno

Un dessert iconico e raffinato che, con l’aggiunta di fragole o pesche risulterà, non solo più scenografiche, ma anche più fresche e leggere. Dolci spettacolari da servire specie per celebrare un compleanno in estate. È possibile prepararle in tutte le varianti, grazie all’ampia possibilità offerta dai frutti di stagione. Sarà più semplice di trovare siti dove giocare online.

Tronchetto gelato al cioccolato

Un tronchetto freddo a base di gelato è immancabile in una classifica del genere. Parliamo di un dolce fresco e dalla preparazione immediata che non ha bisogno dell’utilizzo della gelatiera. Per prepararlo, basteranno pochissimi ingredienti, tra cui panna fresca, latte condensato, cioccolato fondente, estratto di vaniglia, granella di nocciola e del cacao per decorarne la superficie.

Millefoglie di rose senza uova

Un dolce molto semplice da preparare, ideale per diverse occasioni in cui la celerità si rivela fondamentale. Con un minimo d’attenzione, sarà possibile abbellire il piatto, al punto di renderlo degno delle migliori pasticcerie. Il suo punto di forza risiede nella possibilità di prepararlo con marmellate e frutta fresca di stagione.

Barrette di yogurt

Uno snack perfetto per tutta la famiglia, da tenere in freezer e portare in giro, si preparano con pochi ingredienti, rendendo possibile una preparazione immediata e senza stress.

Semifreddo mandorle e amaretti

I semifreddi sono un piatto ideale per la stagione calda: non ghiacciati da indigestione, ma nemmeno troppo caldi, causando sconforto quando li si mangia. Si digeriscono facilmente, possono essere preparati con pochi ingredienti e non richiedono un’ampia conoscenza ai fornelli. Un dessert consigliatissimo quando si vuole prediligere la celerità.