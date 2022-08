Specialità di pesce: alcune ricette facili e veloci

Quante volte viene voglia di una gustosa cena a base di pesce ma non si sa mai cosa comprare e, soprattutto, come cucinarlo? Il pesce è un prodotto estremamente pregiato, dal gusto delicato e avvolgente, capace di rendere una semplice cena un vero e proprio capolavoro di sapori e di profumi.

Sul mercato esistono tantissimi tipi di pesce e, se non si è esperti del prodotto, è difficile orientarsi e scegliere quello più gustoso per le proprie esigenze. Per una cena speciale, però, ecco qua qualche consiglio di ricette facili e veloci con il pesce: sono facilissime e sapranno conquistare ogni vostro ospite.

Una dal nome esotico e dal gusto travolgente è la ricetta del Lobster Roll. Si tratta di un sandwich decisamente particolare, poiché il suo ripieno non è il classico prosciutto crudo o cotto, ma un ingrediente pregiatissimo: l’astice. Oltre a questo pesce, il Lobster Roll contiene anche una fresca insalata di maionese e verdura, che rendono questo sandwich letteralmente irresistibile. Per prepararlo prendete l’astice, se possibile precotto e congelato così da gestirlo più facilmente e lasciatelo a temperatura ambiente per un quarto d’ora: vi basterà poi seguire la ricetta per ottenere un sandwich unico e irresistibile!

Un’altra ricetta facile con il pesce è quella delle polpette di merluzzo e zucchine. Pulite i filetti di merluzzo, tagliateli a pezzi e fateli cuocere per dieci minuti in una padella antiaderente con un filo di olio. Una volta cotti uniteli in una ciotola con le zucchine grattugiate, un uovo, un cipollotto tritato, del pangrattato e mischiate il tutto. Otterrete quindi delle palline che, passate nel pangrattato, metterete in forno a 180° per circa venti minuti: saranno irresistibili! In alternativa possono anche essere fritte, per una versione più sfiziosa.

Un’altra ricetta con il pesce facile e veloce è quella degli involtini di pesce spada. Iniziate preparando un trito di olive verdi e capperi, a cui aggiungete i pomodorini tagliati a pezzi piccoli. Mettete il tutto in una ciotola, in cui aggiungete uno spicchio di aglio tritato, un cucchiaio di peperoncino, del pangrattato e del basilico fresco. Passate quindi al pesce spada, meglio se comprato già a tranci o a fettine, e farcitene ognuno con il ripieno preparato in precedenza. Bloccate ogni involtino con uno stuzzicadenti e, una volta preparati, metteteli tutti in una teglia oliata. Passateli con una cucchiaiata abbondante di pangrattato e cuoceteli a 180° per circa 10 minuti: quando saranno dorati in superficie, saranno pronti da gustare. Questi involtini si possono preparare anche con altri tipi di pesce come l’orata, il branzino o la spigola.

Una ricetta sempreverde è poi quella del carpaccio di salmone affumicato agli agrumi. Per prepararlo è sufficiente comprare del salmone affumicato già a fette e servirlo su un letto di rucola fresca con un’emulsione agli agrumi fatta con il succo di mezzo limone, di un’arancia, di qualche cucchiaio di olio e di pepe rosa. Una volta versata sul pesce, si può decorare il piatto con fettine di arancia e un trito di aneto o prezzemolo.