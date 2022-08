Pasta fredda: deliziose varianti per colorare la tavola in estate

Un primo piatto perfetto per l’estate, ideale per non rinunciare al piacere della pasta, ma non soffrire quando si mangia a causa delle temperature più elevate. Si prepara con pasta corta, il formato è a nostra discrezione e viene mescolata con ingredienti freschi, condimenti di stagione, tonno, pomodoro, verdure, salumi o formaggi, a seconda delle proprie preferenze. Nelle prossime righe scopriremo alcune gustose varianti di insalate di pasta ideali da preparare in anticipo e portare in spiaggia o nei parchi durante le vacanze, ottime sia per i bambini che per il resto della famiglia.

I migliori consigli per preparare la pasta fredda

Prima di scoprire il procedimento di preparazione della pasta fredda in tutte le sue varianti, è bene sapere come cuocerla per ottenere risultati ancor più gustosi. Innanzitutto, è opportuno preparare il condimento una decina di minuti prima della cottura. La pasta dovrà essere tolta dal fuoco ben al dente. Occorrerà, poi, mescolare subito la pasta con un mix di olio ed erbe automatiche per ottenere un risultato ancor più fresco e saporito.

Una volta scoperto come condire la pasta nel modo migliore, vediamo sei gustose varianti da portare in tavola. Iniziamo con quella classica: un’insalata di pasta con pomodorini, mozzarelline, olive e basilico in pieno stile mediterraneo. L’aggiunta del tonno potrebbe essere un interessante tocco di stile in più. Abbiamo, poi, una versione perfetta per vegetariani e vegani a base di verdure grigliate.

Per fare delle insalate di pasta più gustose e dallo stile più ricercato, sarà possibile condirle con gamberetti e pomodorini o con avocado e salmone. Per gli amanti dei sapori rustici, invece, la versione con bresaola, rucola e parmigiano si rivelerà perfetta. Gli amanti della leggerezza d’estate potranno, invece, optare per una semplicissima tonno e mais. In ogni caso, la pasta fredda è molto versatile e, sarà, quindi, possibile creare accostamenti unici con quel che si ha in frigo o in dispensa.

Ingredienti per le varianti dell’insalata di pasta

Vediamo, ora, la lista di ingredienti per le differenti versioni dell’insalata di pasta per quattro persone:

Pasta corta 300 g

5 cucchiai di olio extravergine

Mix di erbe: basilico, timo e menta fresca

Per la mediterranea:

300 g pomodorini ciliegini da tagliare a metà

2 cucchiai olio extravergine

80 g olive nere o verdi

100 g di mozzarelline o mozzarelle grandi da tagliare/formaggio

Sale

Basilico a crudo

Pasta fredda vegetariana:

Peperone rosso arrostito

Peperone giallo arrostito

2 zucchine alla griglia

1 melanzana alla griglia

2 cucchiai d’olio EVO

Sale

Pepe

Origano

Basilico

Variante al salmone:

200 g salmone affumicato

1 avocado a tocchetti

2 cucchiaio olio EVO

Menta

Sale

Pepe

Gamberetti:

300 g gamberi rosa cotti a vapore

250 g pomodori

2 cucchiai olio EVO

Prezzemolo

Sale

Pepe

Buccia di limone grattugiata

Rustica:

250 g affettati

2 pugni di rucola

1 carota

50 g grana padano in scaglie

1 cucchiaio di semi di zucca

Sale

Tonno e mais:

320 g tonno sott’olio sgocciolato

100 g di mais

100 g pomodori

1 cucchiaio olio EVO

Sale

Basilico

Preparazione

Fare la pasta fredda è tanto semplice. Si comincia mescolando gli ingredienti e lasciandoli in marinatura per circa mezz'ora. Dopo aver cotto la pasta finché non diventa al dente, bisognerà unirla all'olio e alle spezie, per renderla più profumata. A questo punto, potremo mescolare la pasta, una volta raffreddatasi adeguatamente, con il condimento che abbiamo scelto. A questo punto, la nostra insalata avrà bisogno, solo se necessario, di un pizzico di sale e un po' d'olio a crudo, per poi essere gustata.