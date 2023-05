I migliori ristoranti italiani all’interno delle sale di intrattenimento di Las Vegas: la guida definitiva per chi vuole mangiare bene come a casa anche nella città del peccato

Las Vegas, per molti Sin City (ovvero “la città del peccato”), è conosciuta in tutto il mondo per i suoi casinò scintillanti, gli spettacoli curati dai migliori artisti del mondo e la possibilità di trovare qualcosa da fare a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ma oltre a una scena notturna inarrestabile, Las Vegas offre anche una sorprendente serie di ristoranti italiani di alta qualità all’interno dei propri casinò: parliamo di locali in grado di rivaleggiare con alcune delle migliori osterie che possiamo trovare nel nostro Paese. In questa guida, esploreremo i migliori ristoranti italiani situati all’interno dei casinò di Las Vegas, dando uno sguardo a locali gestiti da celebrity chef, senza dimenticare le soluzioni più informali.

N.B. I ristoranti verranno proposti in ordine sparso. Il titolo del paragrafo mostrerà il nome del ristorante e il casinò all’interno del quale si può trovare il locale.

Carnevino – The Palazzo

Partiamo con Carnevino, ristorante situato all’interno del lussuoso The Palazzo Resort Hotel Casino. Un locale di fascia alta, fondato dal famoso chef Mario Batali, spalleggiato da Joe Bastianich, personalità televisiva divenuta famosa in Italia grazie a Masterchef.

Come è facile intuire dal nome, Carnevino concentra la propria offerta sulla carne, proponendo tagli di manzo di alta qualità, oltre a una stretta selezione di piatti italiani tradizionali, fra cui spiccano la pasta fatta in casa e le specialità al tartufo. Il design elegante e il servizio impeccabile portano ai clienti di Carnevino un’esperienza gastronomica indimenticabile.

Giada – The Cromwell

Passando a un’altra italo-americana divenuta famosa grazie ai programmi di cucina, Giada De Laurentiis, ha aperto il suo primo ristorante, Giada, all’interno del boutique hotel The Cromwell. Questo locale offre una vista panoramica sulla Strip di Las Vegas, la via principale, quella più luminosa e nella quale si concentrano i casinò principali, oltre a un ambiente accogliente ed elegante.

A differenza di Carnevino che propone una cucina più simile a quella che si potrebbe trovare nel nostro Paese, il menù di Giada include piatti italo-americani con uno spiccato tocco californiano, come la pasta al limone e il risotto ai frutti di mare. La lista dei vini è comunque molto ricca, con tante etichette italiane e internazionali.

Rao’s – Caesars Palace

Rao’s è diventata una vera e propria icona della cucina italiana a New York. Dopo il successo riscontrato sulla costa orientale degli Stati Uniti, il management di Rao aveva deciso di aprire la sua seconda sede all’interno del Caesar’s Palace a Las Vegas, casinò tornato in auge ultimamente anche grazie al successo della franchise “Una notte da leoni”.

Il ristorante, che vanta una storia di oltre 100 anni, offriva un’atmosfera familiare e piatti italiani “vecchio stampo” come la parmigiana di melanzane, gli spaghetti alla carbonara e il tiramisù. Usiamo verbi al passato perché fino al 2021, Rao’s era il posto perfetto per una cena in famiglia o un’occasione speciale. Da quella data, è stato infatti sostituito dal ristorante che scopriremo qua sotto.

Amalfi by Bobby Flay – Caesars Palace

Gli amanti della cucina italiana non rimarranno delusi. Il casinò che rende omaggio alla tradizione della Roma Antica non poteva di certo optare per una cucina diversa dalla nostra. Nella primavera 2021, il noto chef Bobby Flay ha infatti inaugurato Amalfi, il suo primo ristorante italiano.

Amalfi ci porta in un viaggio culinario attraverso l’Italia, grazie a un menù che presenta antipasti come l’insalata di granchio a guscio morbido fritto, una selezione di paste fresche e secche fatte in casa, e pesci interi presentati in un’allettante esposizione di frutti di mare, curata da un pescivendolo.

Anche se l’atmosfera è fortemente improntata a un’estetica “italoamericana”, il ristorante, progettato da Olivia Jane Design & Interiors, riesce a sorprendere grazie alla sua distribuzione in diverse zone, all’interno delle quali assaporare i piatti, ad esempio affacciandosi al maestoso bancone lungo quasi 15 metri, o rilassandosi nell’area lounge con 40 posti o rimanendo a bocca aperta nella sala principale con soffitti alti, un’imponente esposizione di vini e la possibilità di vedere gli che all’opera nella cucina a vista.

LAGO – Bellagio

LAGO è un ristorante italiano che offre brunch, pranzo e cena ai clienti di uno dei casinò più famosi e iconici a livello mondiale. Parliamo del Bellagio, location della fortunata serie di film che narrano le gesta del signor Ocean (George Clooney) e i suoi “aiutanti” (cast stellare con Brad Pitt e tanti altri). Quindi, se vuoi giocare alle slot machines per emulare le gesta di Brad Pitt e rifocillarti in un buon ristorante italiano, questa è la soluzione giusta. Ricordati solo che è richiesto un outfit elegante e informale: non farti trovare impreparato!

Rivea – Delano

Se la cucina italiana tradizionale ti ha un po’ stufato e vuoi provare qualcosa di nuovo, ti consigliamo di andare verso il casinò Delano per provare la cucina del Rivea. Qua è infatti in atto un esperimento molto affascinante. Lo chef del posto sta cercando di unire due delle migliori cucine al mondo, quella italiana e quella francese, per creare una sorta di “santo graal” culinario. Il budget richiesto per sedersi ai suoi tavoli è leggermente più alto rispetto ad alcune delle opzioni viste in precedenza ma chi l’ha provato potrebbe giurare che ne è valsa la pena.

Osteria Costa – The Mirage

Osteria Costa è un’accogliente location che propone i classici della cucina italiana in un ambiente variopinto, ispirato alla Costiera Amalfitana. I colori brillanti e gli elementi rustici ricordano la cucina della nonna, all’interno della quale è possibile gustare pizze napoletane cotte in forno a legna, pasta fatta a mano, frutti di mare freschi e molto altro ancora.

Il ristorante è aperto dal mercoledì alla domenica, dalle 17:00 alle 22:00, e si trova all’interno del Mirage di Las Vegas. Tra i piatti più apprezzati del menù spiccano la parmigiana di pollo, gli spaghetti con polpette e la lasagna con salsiccia, mozzarella e pomodoro (so cosa stai pensando e sì… inevitabilmente il menù è influenzato alla cultura USA).

Osteria Costa offre anche una serie di limoncelli fatti in casa, disponibili sia da gustare liscio o come parte di un cocktail rinfrescante. La carta dei vini riflette la tradizione enologica della costa meridionale italiana e celebra i vitigni del Sud.

Conclusione

Speriamo di averti fornito qualche spunto utile per la tua prossima vacanza a Las Vegas. Se fra un locale e l’altro sentirai nostalgia di casa, saprai dove trovare sapori conosciuti!