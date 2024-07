Non sapete cosa cucinare a pranzo? Vi suggeriamo 10 deliziose ricette facili da preparare, per dei primi piatti sfiziosi, leggeri ed economici.

Capita anche a voi di arrivare all’ora di pranzo e non sapere cosa preparare di semplice, leggero e veloce? Se siete stanchi di rimediare con la solita pasta al pomodoro, allora siete nel posto giusto. Abbiamo stilato per voi una lista di 10 ricette facili da preparare, sfiziose e saporite, ideali da portare in tavola in ogni occasione. Si tratta di piatti molto semplici ed economici, ma non per questo monotoni e privi di gusto, anzi! Dalla pasta al pesto di piselli, all’insalata di farro e verdure: tantissime ricette genuine, da cucinare secondo stagione e variare a piacimento con gli ingredienti che si hanno a disposizione. Sia siate onnivori, vegetariani o vegani, troverete sicuramente il primo piatto che riuscirà a conquistarvi.

Pappardelle estive con verdure

La prima ricetta che vi proponiamo è quella delle pappardelle estive con verdure: un primo piatto sfizioso e colorato, condito con zucchine, melanzane, peperoni e pomodorini, saltati in padella con scalogno e prezzemolo fresco. Un piatto semplice ma gustoso, che si prepara in pochi minuti, perfetto per fare il pieno di verdure in estate.

Pasta con funghi e pomodorini

Una gustosa alternativa di inizio autunno può essere la pasta con funghi e pomodorini: un piatto leggero e saporito che può essere preparato in pochi minuti sia con i funghi champignon, sia con i porcini freschi, ideale da guarnire con parmigiano in scaglie o lamelle di mandorle.

Pasta al pesto di piselli e mandorle

Se cercate qualcosa di più originale, che possa sorprendere anche i palati più esigenti, allora potete optare per la cremosissima pasta al pesto di piselli e mandorle: un piatto unico genuino e nutriente, dal sapore delicato e aromatico.

Pasta con pomodorini e feta

Uno dei piatto più semplici e sfiziosi che possiate preparare in estate è la pasta con pomodorini e feta: richiede pochi ingredienti e sprigiona un intenso profumo e sapore mediterraneo, di cui è impossibile non innamorarsi. Se non consumate latticini, vi consigliamo un’alternativa vegana altrettanto valida e gustosa: la pasta fredda con tofu, pomodoro e basilico.

Insalata di riso integrale

Se preferite il riso alla pasta, potete optare per una semplice e gustosa insalata di riso integrale, condita con tofu, funghetti, piselli, mais, pomodorini e rucola. Un piatto vegano semplice e versatile, ideale da condire a piacere con gli ingredienti che si hanno a disposizione.

Insalata di orzo con verdure

Oltre alle insalate di riso potete preparare anche delle ottime insalate di orzo, da gustare anche fuori casa. Se cercate qualcosa di sano e leggero, vi consigliamo di provare l’insalata di orzo con verdure: songino, fagiolini, pomodorini, patate e carote, per fare il pieno di vitamine e sali minerali.

Insalata di farro con verdure

Se in dispensa non avete l’orzo ma una confezione di farro perlato, ecco una ricetta gustosa da provare e personalizzare a piacere: l’insalata di farro con verdure. Leggera e genuina, ideale da consumare come piatto freddo anche in spiaggia.

Quinoa con piselli, fagiolini e tofu

Cercate una ricetta proteica e senza glutine da porter servire come piatto unico, ma che sia al contempo leggera e genuina? Provate la quinoa con piselli, fagiolini e tofu: un’insalata deliziosa, perfetta per l’estate e ideale da servire anche in un’occasione speciale, data la sua particolarità.

Cous cous con tonno, pomodorini e rucola

Se avete 10 minuti contati a disposizione, non abbiamo dubbi: la ricetta giusta per voi è il cous cous con tonno, pomodorini e rucola. Un primo piatto che ha il vantaggio di non richiedere cottura, che si prepara in poco tempo con ingredienti sempre presenti in frigo e in dispensa.

Insalata di gnocchi freddi

Concludiamo con un primo piatto decisamente originale, in grado di conquistare anche i palati più raffinati, pur nella sua leggerezza e semplicità: l’insalata di gnocchi freddi, condita con tonno, pomodorini, zucchine e olive nere.