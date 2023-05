Descrizione

La mousse al limone e fragole è un dessert, leggero e goloso, che si prepara in pochi minuti con ingredienti semplici e genuini. Si tratta di un dolce al cucchiaio composto da tre strati: una base croccante di muesli, una mousse al limone senza uova cremosa e acidula e una mousse alle fragole dolce e aromatica. Un mix di sapori e consistenze che vi conquisterà al primo assaggio! Questi bicchierini di mousse sono perfetti da servire in estate e possono essere preparati in anticipo in vista di una cena o di un buffet.