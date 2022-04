Descrizione

U riccl, o ruccolo pugliese, è una tradizionale focaccia di pasta di semola lievitata, che viene farcita con un originale ripieno a base di cipollotti stufati in padella, uva sultanina e alici. La ricetta è originaria di Gravina e viene preparata durante le festività in onore di San Giuseppe, ma ogni occasione è buona per portarla in tavola, anche Pasqua e Pasquetta.