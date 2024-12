I classici antipasti del cenone di Capodanno

Il cenone di Capodanno in Italia è un momento di festa e convivialità, dove la tradizione culinaria gioca un ruolo fondamentale. Tra gli antipasti, i taglieri di salumi e formaggi sono un must, spesso accompagnati da bruschette e crostini. In alcune regioni, mangiare salame o coppa è considerato un segno di buona fortuna. Non mancano mai anche le pizzette e i rustici, specialmente se ci sono bambini a tavola. Per chi cerca qualcosa di più sostanzioso, l’insalata russa è una scelta popolare, così come le tartine preparate con ingredienti vari.

Primi piatti: un viaggio tra le tradizioni regionali

Quando si parla di primi piatti, le opzioni sono molteplici e variegate. I tortellini, cappelletti e ravioli ripieni sono molto apprezzati, ma anche le lasagne e i cannelloni, in tutte le loro varianti, sono presenti sulle tavole italiane. Ogni regione ha le sue specialità, e non è raro trovare versioni vegetariane o vegane di questi piatti. La scelta dei primi piatti è un momento di grande creatività, dove ogni famiglia può esprimere la propria identità culinaria.

Il secondo piatto: cotechino e lenticchie

Il cotechino con lenticchie è il secondo piatto per eccellenza del cenone di Capodanno. Questo piatto non è solo un simbolo della tradizione, ma è anche considerato portatore di fortuna e prosperità per il nuovo anno. Alcuni preferiscono servire il cotechino a mezzanotte, brindando con spumante e panettone, mentre altri lo propongono come secondo piatto. Accanto al cotechino, non mancano arrosti, brasati e salsicce, e per gli amanti del pesce, piatti come il baccalà e le fritture sono sempre ben accolti.

I dolci: panettone e pandoro

Infine, i dolci non possono mancare durante il cenone di Capodanno. Il panettone e il pandoro sono i protagonisti indiscussi, presenti in diverse varianti, da quelle più commerciali a quelle gourmet. Spesso, si possono trovare anche struffoli napoletani, preparati in versione fritta o al forno. Non dimenticate di servire frutta secca, castagne, uva e melagrana, tutti cibi simbolici che si dice portino fortuna nel nuovo anno.