Un caffè che sorprende

Modena, una delle città più affascinanti d’Italia, è diventata il palcoscenico di una nuova tendenza che sta facendo parlare di sé: il caffè rovesciato. Questo drink, che ha catturato l’attenzione di molti grazie a un video virale, sta rapidamente guadagnando popolarità tra gli amanti del caffè. Ma cosa rende così speciale questa bevanda? La risposta è semplice: la sua preparazione unica e il suo sapore sorprendente.

La preparazione del caffè rovesciato

Il caffè rovesciato, come suggerisce il nome, è una variazione del tradizionale caffè macchiato. La preparazione avviene in modo inverso rispetto a quanto siamo abituati: si inizia versando la schiuma di latte nel bicchiere, seguita dall’espresso. Questo metodo non solo crea un effetto visivo affascinante, ma offre anche un’esperienza gustativa diversa, con il latte che avvolge il caffè in un abbraccio cremoso. La barista del Roman Bar, dove è stato scoperto questo caffè, ha reso celebre questa tecnica, mostrando con maestria come si realizza.

Il fenomeno virale

Il video del food creator Sensei Cibus ha dato il via a un vero e proprio fenomeno virale. Con una narrazione coinvolgente e un approccio visivo accattivante, il creator ha saputo catturare l’attenzione di migliaia di utenti sui social media. La frase “L’Italia ha un caffè di cui nessuno ha mai parlato prima” ha colpito nel segno, spingendo molti a voler provare questa novità. Il Roman Bar, gestito dalla famiglia Nheri, ha visto un incremento esponenziale di visitatori, tutti desiderosi di assaporare il famoso caffè rovesciato.

Un segreto da scoprire

Nonostante la sua recente popolarità, il caffè rovesciato non è una novità assoluta. La sua origine è avvolta nel mistero, e molti si chiedono chi l’abbia inventato. Tuttavia, ciò che è certo è che la famiglia Nheri ha saputo valorizzare questa bevanda, portandola alla ribalta. Con l’aumento della domanda, è probabile che il Roman Bar debba presto considerare l’apertura di una pagina social o di un sito web per gestire le richieste e condividere la propria storia. La passione per il caffè e l’arte della preparazione sono elementi che rendono questa esperienza unica e memorabile.