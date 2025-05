Ingredienti per l’angelica salata

Per realizzare questa deliziosa torta salata, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono: 500 g di farina 00, 250 ml di acqua, 25 g di lievito di birra, 100 ml di olio extravergine d’oliva, 200 g di salame, 150 g di pecorino toscano, 100 g di olive verdi e carciofini sott’olio. Questi ingredienti si combinano per creare un ripieno ricco e saporito, perfetto per una treccia rustica.

Preparazione dell’impasto

Inizia la preparazione dell’angelica salata utilizzando il Bimby. Versa l’acqua e il lievito nel boccale, impostando la temperatura a 37°C per 2 minuti. Aggiungi la farina e l’olio, quindi imposta la velocità a spiga per circa 5 minuti. L’impasto dovrà risultare liscio e omogeneo. Una volta pronto, lascia lievitare l’impasto in una ciotola coperta da un canovaccio per circa un’ora, fino a quando non raddoppia di volume.

Farcitura e formatura

Quando l’impasto è lievitato, stendilo su una superficie infarinata formando un rettangolo. Distribuisci uniformemente il salame, il pecorino grattugiato, le olive e i carciofini. Arrotola l’impasto su se stesso, formando un cilindro. Successivamente, taglia il cilindro a metà nel senso della lunghezza e intreccia le due parti, creando una treccia. Posiziona l’angelica su una teglia rivestita di carta forno e lascia lievitare per altri 30 minuti. Prima di infornare, spennella la superficie con un tuorlo d’uovo per ottenere una doratura perfetta.

Cottura e presentazione

Cuoci l’angelica in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a quando non risulta dorata e fragrante. Una volta cotta, lasciala raffreddare su una griglia. Questa torta salata è ideale da servire calda, ma è deliziosa anche fredda, rendendola perfetta per un picnic o un buffet. Puoi accompagnarla con una salsa allo yogurt e menta per un tocco di freschezza.

Varianti vegetariane

Se desideri una versione vegetariana dell’angelica salata, puoi sostituire il salame e il pecorino con melanzane, zucchine e peperoni grigliati. Aggiungi della provola affumicata e un pizzico di pepe nero per un ripieno aromatico e saporito. Questa variante è altrettanto gustosa e si presta bene a essere servita in diverse occasioni.