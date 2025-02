Un dolce simbolo della Pasqua napoletana

Il casatiello dolce è una delle specialità più amate della tradizione culinaria napoletana, particolarmente apprezzato durante le festività pasquali. Questa ricetta, realizzata dal rinomato pasticciere Sal De Riso, rappresenta un vero e proprio viaggio sensoriale, capace di conquistare anche i palati più esigenti. La preparazione di questo dolce richiede un po’ di pazienza e abilità, ma il risultato finale è senza dubbio straordinario.

Ingredienti e preparazione del casatiello dolce

Per realizzare il casatiello dolce, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di alta qualità. L’impasto base è arricchito con cubetti di arancia candita, gocce di cioccolato fondente, granella di mandorle e nocciole, oltre a cubetti di marzapane che donano un tocco di dolcezza in più. La decorazione finale è altrettanto importante: una glassa di zucchero colata sulla superficie, completata con zuccherini colorati, caramelle, canditi e ovette di cioccolato, rende il dolce non solo delizioso ma anche visivamente accattivante.

Il procedimento passo dopo passo

Iniziate la preparazione raccogliendo in una planetaria 90 g di acqua a temperatura ambiente, lievito, miele, zucchero, latte condensato, uova e farina. Impastate fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiungete i tuorli, il sale e il burro morbido, continuando a lavorare fino a ottenere una pasta setosa. Dopo aver lasciato lievitare l’impasto per un’ora, stendetelo su un piano infarinato, distribuite gli ingredienti e arrotolatelo. Infine, sistemate il filone in uno stampo da ciambella e lasciate lievitare nuovamente prima di infornare a 180 °C per circa 30-35 minuti.

Un dolce da condividere con amici e familiari

Il casatiello dolce non è solo un dessert, ma un simbolo di convivialità e tradizione. Perfetto per essere condiviso con amici e familiari durante le festività, questo dolce rappresenta un momento di festa e di gioia. Che si tratti di una riunione di famiglia o di una cena tra amici, il casatiello dolce di Sal De Riso è sicuramente un’ottima scelta per rendere speciale ogni occasione. Non dimenticate di accompagnarlo con un buon vino dolce per esaltare ulteriormente i sapori!