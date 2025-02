Un nuovo inizio per Ottolenghi

Il mondo della ristorazione è in continua evoluzione e, dopo un anno fiscale difficile, Yotam Ottolenghi ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura aprendo il suo ristorante a Ginevra. Questo passo rappresenta non solo un’espansione geografica, ma anche una risposta alle sfide economiche che il gruppo ha dovuto affrontare negli ultimi tempi. Con una reputazione consolidata grazie ai suoi libri e articoli, Ottolenghi si trova ora a dover riempire i coperti e migliorare i margini di profitto.

Le sfide del settore

Il 2024 si preannuncia come un anno complesso per il gruppo Ottolenghi. L’inflazione crescente, la carenza di personale qualificato e le conseguenze a lungo termine di eventi come la Brexit e la pandemia di Covid-19 hanno costretto l’azienda a rivedere le proprie strategie. I margini di profitto sono diminuiti del 20%, e le misure di contenimento dei costi hanno portato a tagli negli orari di apertura e nelle assunzioni. In questo contesto, l’apertura di un nuovo ristorante rappresenta una sfida significativa, ma anche un’opportunità per riprendersi.

Un’esperienza gastronomica unica

Ottolenghi Geneva si distingue per la sua proposta culinaria che unisce la tradizione mediterranea con ingredienti locali svizzeri. Situato all’interno del lussuoso Mandarin Oriental, il ristorante offre 40 coperti con vista sul fiume, creando un’atmosfera intima e accogliente. La filosofia di Ottolenghi si basa su principi di stagionalità, sostenibilità e condivisione, elementi che si riflettono nel menu curato dall’executive chef Maxime Martin. La sua esperienza e la sua formazione presso il rinomato ristorante ROVI a Londra si traducono in piatti che esaltano i vegetali in tutte le loro forme e tecniche di preparazione.

Prospettive future

Nonostante le difficoltà, l’apertura di Ottolenghi a Ginevra rappresenta un passo audace verso il futuro. La speranza è che questo nuovo ristorante possa attrarre una clientela affezionata e contribuire a risollevare le sorti del gruppo. Con un focus sulla qualità degli ingredienti e un’esperienza gastronomica memorabile, Ottolenghi Geneva ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nella scena culinaria locale. Riuscirà a mantenere le aspettative e a far quadrare i conti? Solo il tempo potrà dirlo, ma l’entusiasmo e la passione per la cucina di Ottolenghi sono sicuramente un buon presagio.