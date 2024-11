Un furto senza precedenti nel mondo dei formaggi

Recentemente, il Regno Unito è stato scosso da un clamoroso furto che ha coinvolto oltre 24 tonnellate di formaggi artigianali, tra cui alcuni dei cheddar più pregiati al mondo. La denuncia è stata fatta da Neal’s Yard Dairy, un noto rivenditore londinese, che ha rivelato che 950 forme di cheddar sono state rubate, per un valore complessivo di oltre 389 mila dollari. Questo evento ha attirato l’attenzione non solo degli appassionati di gastronomia, ma anche dei media e delle forze dell’ordine.

Il coinvolgimento di Jamie Oliver

In un curioso sviluppo della vicenda, il famoso chef Jamie Oliver ha deciso di utilizzare la sua vasta platea social per lanciare un appello ai suoi follower. Oliver ha avvertito che i formaggi rubati, come l’Hafod Welsh Organic cheddar e il Westcombe cheddar, potrebbero apparire sul mercato nero. Con un video su Instagram, ha esortato le persone a prestare attenzione a eventuali offerte sospette di formaggi artigianali venduti a prezzi stracciati, suggerendo di contattare le autorità competenti in caso di dubbi.

Le implicazioni del furto

Il furto di questi formaggi non è solo un danno economico per i produttori, ma solleva anche interrogativi su come i ladri potrebbero tentare di monetizzare il bottino. Oliver ha ipotizzato che i ladri potrebbero grattugiare il formaggio e rivenderlo a catene di fast food, ma i prezzi di mercato suggeriscono che questa strategia potrebbe non essere così semplice. Infatti, i formaggi rubati hanno un valore significativo e la loro vendita a prezzi molto inferiori sarebbe difficile da giustificare. La situazione ha portato a una riflessione più ampia sulla sicurezza dei prodotti alimentari e sull’importanza di proteggere le eccellenze gastronomiche del Regno Unito.