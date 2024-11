Un comfort food autunnale che scalda il cuore e la pancia, perfetto per le domeniche in famiglia.

Il fascino della polenta in autunno

Con l’arrivo dell’autunno, le temperature iniziano a scendere e il desiderio di piatti caldi e confortanti si fa sentire. La polenta con funghi rappresenta uno dei piatti più amati di questa stagione, evocando ricordi di rifugi di montagna e pranzi in famiglia. Questo piatto non è solo un secondo, ma può diventare un piatto unico che riunisce tutti attorno alla tavola, creando un’atmosfera di convivialità e calore.

Ingredienti e preparazione

Per preparare la polenta con funghi, è fondamentale scegliere ingredienti di qualità. La base è la farina di mais, che deve essere cotta lentamente per ottenere una consistenza cremosa. I funghi, preferibilmente secchi, aggiungono un sapore intenso e caratteristico. Per un ragù ricco, si possono unire carni miste e prosciutto crudo, creando un mix di sapori che esalta il piatto. La preparazione richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale ripaga ampiamente lo sforzo.

Passaggi per una polenta perfetta

Iniziate portando a ebollizione 1,5 litri di acqua con un po’ di olio e sale. Versate la farina di mais a pioggia, mescolando con una frusta per evitare grumi. Cuocete a fuoco moderato per circa 50 minuti, mescolando frequentemente. Nel frattempo, mettete a mollo i funghi secchi in acqua tiepida e preparate un soffritto con sedano, carota e cipolla. Unite il prosciutto e le carni macinate, aggiungendo infine l’acqua di ammollo dei funghi per creare un ragù cremoso. Servite la polenta fumante con il ragù e, se desiderate, arricchitela con porcini freschi arrostiti.