Il giardino delle idee: un evento di design responsabile a Milano

Dal 8 al , il Chiostro del Museo Diocesano di Milano ospiterà Il Giardino delle Idee, una mostra/laboratorio che si propone di esplorare il nuovo design responsabile. Dopo il successo della prima edizione, Vanity Fair invita il pubblico a partecipare a un’esperienza unica, dove creatività e sostenibilità si intrecciano in un percorso di riflessione e apprendimento.

Un tema centrale: la Teoria del Quanto

Quest’anno, il tema principale dell’evento sarà «la Teoria del Quanto», un concetto che invita a riflettere sull’impatto delle nostre scelte quotidiane sul pianeta e sulle persone che ci circondano. Durante la settimana, i visitatori saranno incoraggiati a riconsiderare le proprie abitudini di acquisto e consumo, ponendosi domande fondamentali su come le loro azioni possano contribuire a un futuro più sostenibile.

Attività e laboratori per tutti

Il Giardino delle Idee non sarà solo un’esposizione, ma un vero e proprio laboratorio creativo. Saranno organizzati laboratori aperti al pubblico, dove adulti e bambini potranno partecipare a esperienze immersive e interattive. Tra le attività in programma, si segnalano installazioni artistiche come Smartflower e la grande opera «Porte-Uffizi» del maestro Michelangelo Pistoletto, che stimoleranno la curiosità e la riflessione sui temi della sostenibilità.

Collaborazioni e progetti innovativi

Il progetto coinvolgerà anche numerose start-up e realtà consolidate, che presenteranno soluzioni innovative per un futuro più vivibile. Tra i partecipanti, ci saranno creativi e changemaker che hanno risposto al quesito manifesto “QUANTO?”, portando visioni e progetti che illuminano il percorso espositivo. Inoltre, saranno previsti talk e workshop in collaborazione con istituzioni come la Fondazione Pistoletto Cittadellarte e l’Università Statale di Milano, per approfondire le tematiche legate al design responsabile.

Un evento da non perdere

Il Giardino delle Idee rappresenta un’opportunità imperdibile per chiunque sia interessato a scoprire come il design possa contribuire a un mondo più sostenibile. L’ingresso è gratuito e gli orari di apertura sono dalle 10.30 alle 20.30. Per partecipare, è consigliata la registrazione sul sito ufficiale dell’evento. Inoltre, Vanity Fair seguirà l’evento anche sui propri canali social, offrendo contenuti esclusivi e aggiornamenti quotidiani.

In edicola dal 9 aprile, tornerà anche AIR, l’allegato di Vanity Fair dedicato al design e alle tendenze sostenibili, che offrirà approfondimenti sui protagonisti del settore.