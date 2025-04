Un progetto innovativo di Boutade

La nuova società di Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, Boutade, ha recentemente lanciato il suo primo progetto: un podcast intitolato “Respirano Ancora”. Questo lavoro, scritto e narrato da Biagiarelli, si concentra sulla storia dell’Allevamento Fenati, un luogo che ha rappresentato un patrimonio di biodiversità per oltre tre generazioni. L’allevamento, situato a Lavezzola, in provincia di Ravenna, era noto per la sua collezione di volatili ornamentali, tra cui gru coronate, cigni neri e fenicotteri rosa.

La tragedia dell’Allevamento Fenati

Dal mese di aprile 2022, tuttavia, questo tesoro naturale è stato spazzato via a causa di un intervento delle autorità sanitarie, che ha portato all’abbattimento di oltre 1700 uccelli a causa di un focolaio di influenza aviaria. Questo evento ha segnato la fine di un’epoca per la famiglia Fenati, che ha dedicato la propria vita all’allevamento di questi animali, non per scopi alimentari, ma per la loro bellezza e unicità. La storia di “Respirano Ancora” non è solo un racconto di perdita, ma anche un richiamo alla consapevolezza riguardo alla biodiversità e alla sua salvaguardia.

Un processo controverso

Nel febbraio 2024, Lorenzo Biagiarelli ha avuto l’opportunità di incontrare i membri della famiglia Fenati, tra cui Paolo Fenati e i suoi figli, Gaia e Federico. Questo incontro ha dato vita a una narrazione che continua a evolversi, poiché le due veterinarie coinvolte nell’abbattimento degli uccelli sono state recentemente portate in giudizio. L’accusa è grave: pratiche crudeli nella cattura e nell’uccisione degli animali, oltre a condotta scorretta per aver sopprimere più volatili del necessario. Questo processo rappresenta un capitolo importante nella lotta per i diritti degli animali e nella ricerca di giustizia per la biodiversità perduta.

Un racconto necessario

Il podcast “Respirano Ancora” sarà disponibile dal 4 aprile, esattamente tre anni dopo la condanna dell’allevamento. Biagiarelli sottolinea l’importanza di raccontare questa storia, in un’epoca in cui i podcast tendono a concentrarsi su eventi straordinari come omicidi e crimini. La sua intenzione è quella di portare alla luce una realtà spesso ignorata: le morti quotidiane di milioni di animali per mano dell’uomo. Questo progetto non solo offre una nuova prospettiva sulla biodiversità, ma invita anche gli ascoltatori a riflettere sulle conseguenze delle azioni umane.