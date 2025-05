Un viaggio attraverso le tappe del Giro d’Italia

Il Giro d’Italia 2025 si preannuncia come un evento straordinario, non solo per gli appassionati di ciclismo, ma anche per gli amanti della buona cucina. Partendo dall’Albania, il percorso attraverserà alcune delle regioni più affascinanti d’Italia, offrendo un’opportunità unica di scoprire le tradizioni gastronomiche locali. Con 184 ciclisti in gara, rappresentanti di 23 squadre, ogni tappa sarà un’occasione per assaporare piatti tipici e scoprire la cultura culinaria di ogni luogo.

Le delizie albanesi: un antipasto di sapori

La prima tappa, che si svolgerà in Albania, porterà i ciclisti da Durazzo a Tirana. Qui, la cucina albanese si distingue per la sua fusione di tradizioni, mescolando influenze balcaniche e mediterranee. Tra i piatti da non perdere ci sono il Peshk në Zgarë, pesce grigliato condito con olio d’oliva e limone, e il Tavë Kosi, un delizioso sformato di agnello cotto lentamente. Queste specialità rappresentano solo un assaggio di ciò che i partecipanti al Giro d’Italia potranno gustare durante il loro viaggio.

La tradizione gastronomica pugliese

La seconda tappa ci porterà in Puglia, una regione famosa per la sua cucina genuina e ricca di sapori. Qui, i legumi come fave e lenticchie sono protagonisti, spesso utilizzati in zuppe e minestre. Un piatto tipico è la Sagna Penta, una lasagna preparata con un ragù di magro. Non dimentichiamo i dolci, come il Biscotto di Ceglie, un dolce a base di pasta di mandorle e confettura di ciliegie, che delizierà i palati più esigenti.

Le specialità lucane e abruzzesi

Proseguendo verso la Basilicata, i ciclisti potranno assaporare piatti iconici come i Bocconi di maiale con peperoni all’aceto e il Trittico lucano al ragù. Queste ricette raccontano la storia di una terra ricca di tradizioni culinarie. In Abruzzo, invece, gli arrosticini e le Pallotte Cacio e Ova rappresentano il cuore della gastronomia locale, offrendo un’esperienza autentica e indimenticabile.

Le Marche e la tradizione marinara

Giulianova, nelle Marche, è famosa per il suo brodetto al giuliese, una zuppa di pesce che esalta i sapori dell’Adriatico. La cucina marchigiana è un perfetto esempio di come il mare possa influenzare le tradizioni culinarie, con piatti che celebrano la freschezza degli ingredienti locali. La Crescia, una piadina tipica, è un altro must da provare, perfetta per accompagnare i piatti di pesce.

Un finale dolce: i dessert italiani

Il viaggio gastronomico non può concludersi senza un dolce. Il tiramisù, nato a Treviso, è un simbolo della pasticceria italiana, mentre il radicchio tardivo di Treviso offre un sapore unico e inconfondibile. Ogni regione ha le sue specialità dolciarie, che raccontano storie di tradizioni e innovazione, rendendo il Giro d’Italia non solo un evento sportivo, ma anche un vero e proprio festival del gusto.