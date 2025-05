Ingredienti per girelle con confettura

Per preparare queste deliziose girelle con confettura, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina 00

200 ml di latte

100 g di zucchero

80 g di burro

2 uova

25 g di lievito di birra fresco

1 pizzico di sale

Confettura a piacere (pesche, ciliegie, fragole)

Granella di zucchero (opzionale)

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Preparazione dell’impasto

Inizia sciogliendo il lievito di birra nel latte tiepido. Aggiungi lo zucchero e mescola bene. Nel boccale del Bimby, unisci la farina, le uova, il burro fuso e il sale. Versa il composto di latte e lievito e impasta per circa 5 minuti a velocità spiga. L’impasto deve risultare liscio e omogeneo.

Lascia lievitare l’impasto in un luogo caldo per circa un’ora, fino a quando non raddoppia di volume. Una volta lievitato, stendi l’impasto su una superficie infarinata, formando un rettangolo di circa 1 cm di spessore.

Farcitura e formatura delle girelle

Spalma la confettura scelta su tutta la superficie dell’impasto steso, lasciando un bordo di circa 1 cm. Arrotola l’impasto su se stesso, formando un cilindro. Taglia il cilindro in fette di circa 3 cm di spessore e disponile su una teglia rivestita di carta da forno, lasciando spazio tra una girella e l’altra.

Lascia lievitare nuovamente per circa 30 minuti. Prima di infornare, puoi cospargere le girelle con granella di zucchero per un tocco croccante. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, fino a quando non saranno dorate e profumate.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è estremamente versatile. Puoi sostituire la confettura con una crema spalmabile alle nocciole per un risultato ancora più goloso. Aggiungi granella di nocciole o mandorle prima della cottura per un tocco croccante. Dopo la cottura, una spolverata di zucchero a velo renderà le tue girelle ancora più invitanti.

Le girelle con confettura sono perfette per una colazione sana e genuina, ma anche per una merenda golosa. Servile con una tazza di tè o un bicchiere di latte per un momento di dolcezza durante la giornata.