Il gruppo Cerea e la sua espansione a Roma

Il gruppo della famiglia Cerea, noto per il suo prestigioso ristorante Da Vittorio, ha annunciato la sua prima apertura a Roma, segnando un importante passo nella sua espansione. Nonostante le sfide del settore del fine dining, il gruppo continua a prosperare, con un fatturato impressionante di 87 milioni di euro nel 2023, superando di gran lunga altri nomi noti della ristorazione italiana.

La nuova pasticceria sorgerà in una posizione strategica, a pochi passi dal Pantheon, all’interno dell’Hotel Orient Express, un luogo che promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia. Questa apertura rappresenta un’opportunità per il gruppo Cerea di portare la sua eccellenza culinaria nella capitale, offrendo ai romani e ai turisti una nuova esperienza gastronomica.

Un’offerta gourmet unica

La pasticceria, che aprirà le sue porte nell’estate del 2025, sarà un’estensione del Pastry Lab DaV, il laboratorio di pasticceria del gruppo. Qui, i visitatori potranno gustare una vasta gamma di dolci, tra cui lievitati, cioccolati, biscotti e marmellate, tutti realizzati con ingredienti di alta qualità e una particolare attenzione alla regalistica. Questo nuovo spazio non offrirà somministrazione, ma sarà un luogo ideale per acquistare dolci prelibati da portare a casa o da regalare.

La scelta di aprire una pasticceria invece di un ristorante fine dining ha suscitato curiosità. Tuttavia, molti esperti del settore vedono questa mossa come un primo passo verso una più ampia espansione del brand Da Vittorio a Roma. Con l’apertura di questa pasticceria, il gruppo Cerea potrebbe pianificare ulteriori sviluppi, inclusi ristoranti e altre esperienze gastronomiche.

Un futuro promettente per il gruppo Cerea

Il gruppo Cerea ha dimostrato di saper adattarsi alle esigenze del mercato, mantenendo un alto standard di qualità e innovazione. La loro capacità di attrarre clienti attraverso esperienze uniche e prodotti di alta gamma è evidente nel loro successo continuo. Con l’apertura della pasticceria a Roma, il gruppo non solo amplia la sua presenza, ma rafforza anche il suo impegno verso l’eccellenza culinaria.

In un momento in cui il settore della ristorazione affronta sfide significative, l’approccio strategico del gruppo Cerea potrebbe rivelarsi vincente. I romani possono aspettarsi un’offerta gourmet che non solo soddisfa il palato, ma celebra anche la tradizione culinaria italiana, rendendo la pasticceria Da Vittorio un luogo imperdibile per chiunque visiti la capitale.