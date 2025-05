Una ricetta perfetta per un pranzo in famiglia, ricca di sapori primaverili.

Ingredienti e preparazione del timballo

Il timballo di pasta gramigna con gorgonzola e verdure è un piatto che unisce sapori e colori, perfetto per le occasioni speciali. Per prepararlo, è necessario avere a disposizione ingredienti freschi e di qualità. Gli ortaggi primaverili come broccoli e taccole sono ideali per rendere il piatto ancora più gustoso. La preparazione richiede attenzione e cura, ma il risultato finale ripaga ampiamente lo sforzo.

Fase di preparazione: come assemblare il timballo

Iniziate la preparazione mondata le carote, tagliandole in nastri sottili. Questi nastri non solo decoreranno il piatto, ma aggiungeranno anche un tocco di dolcezza. Scottate le carote in acqua bollente salata per circa 2 minuti e scolateli. Procedete con i broccoli e le taccole, che dovranno essere lessati nella stessa acqua. Questo passaggio è fondamentale per mantenere il sapore e il colore degli ortaggi.

Successivamente, lessate la pasta gramigna nell’acqua di cottura delle verdure. Una volta cotta, scolatela e preparate uno stampo troncoconico imburrato. Foderate la base con le taccole intere e i bordi con i nastri di carota, creando un effetto visivo accattivante. Riempite lo stampo con la pasta condita, mescolata con gorgonzola, parmigiano e le verdure saltate in padella. Rimboccate i nastri di carota sulla superficie e infornate a 180 °C per circa 40 minuti.

Servire il timballo: un piatto da condividere

Una volta cotto, sfornate il timballo e lasciatelo intiepidire per qualche minuto. Questo passaggio è importante per facilitare la sformatura. Servite il timballo di pasta gramigna con gorgonzola e verdure come piatto principale durante un pranzo in famiglia o una cena con amici. La combinazione di sapori e la presentazione colorata renderanno il vostro piatto un vero successo. Non dimenticate di accompagnarlo con un buon vino bianco fresco per esaltare ulteriormente i sapori.